Деталі розповів юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько. Це стосується бакалаврів, а також тих, хто вчиться на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

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Зміни для студентів

Уряд 2 квітня вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Кабмін дозволив студентам-чоловікам віком від 18 до 22 років брати участь у програмах освітньої академічної мобільності не довше одного семестру.

Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру,

– зазначив Лобунько.

Він зазначив, що академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу – тобто студентів, викладачів тощо – навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами.

Згідно з законом "Про вищу освіту", студенти мають право на академічну мобільність, зокрема, міжнародну. Водночас студентів не відраховують з університету – за ними зберігається місце навчання та стипендія.

Документи для виїзду

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам треба мати: