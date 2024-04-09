Деталі розповів юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько. Це стосується бакалаврів, а також тих, хто вчиться на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.
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Зміни для студентів
Уряд 2 квітня вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Кабмін дозволив студентам-чоловікам віком від 18 до 22 років брати участь у програмах освітньої академічної мобільності не довше одного семестру.
Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру,
– зазначив Лобунько.
Він зазначив, що академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу – тобто студентів, викладачів тощо – навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами.
Згідно з законом "Про вищу освіту", студенти мають право на академічну мобільність, зокрема, міжнародну. Водночас студентів не відраховують з університету – за ними зберігається місце навчання та стипендія.
Документи для виїзду
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам треба мати:
- довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
- підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
- підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
- копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
- е-квиток студента, перевірений засобами порталу Дія;
- військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.