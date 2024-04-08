Вона до кінця навчального року проводить комплексне моніторингове дослідження відповідних ризиків. Чиновники протягом січня-лютого 2024 року проаналізували, скільки студентів, яким понад 30 років, вступило у виші та коледжі протягом останніх трьох років.

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Яка тенденція щодо вступу чоловіків старшого віку до вишів

Так, результати дослідження свідчать про аномальне збільшення кількості вищезгаданої категорії студентів у 2022 році – аж у 19 разів. Найбільше – у приватних вишах, у відокремлених структурних підрозділах ЗВО та у деяких закладах державної форми власності.

Зазвичай вступники обирали здобуття непослідовних рівнів освіти, університети у великих містах, спеціальності, найдешевші за вартістю або ті, де для вступу потрібні були лише мотиваційні листи (без складання НМТ). Не часто такі чоловіки вступали у 2022 році у заклади медичного спрямування та на ті спеціальності, де жорсткий конкурсний відбір.



Скільки чоловіків 1964 – 1994 років народження вступали до вишів / інфографіка ДСЯОУ

У Службі також кажуть, що через зростання кількості вступників на контрактне навчання у виші збільшується навантаження на аудиторний фонд та викладацький склад. Тож існує небезпека недотримання керівниками окремих вишів вимог законодавства стосовно організації освітнього процесу.

У ДСЯОУ при цьому вбачають значні ризики, що можуть спричинити тривалі негативні наслідки на рівень організації освітнього та управлінського процесів, ступінь забезпечення вишів науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, а також якість підготовки фахівців різних галузей.