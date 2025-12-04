Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника МОН України Оксена Лісового.
Що зміниться для професійної освіти?
Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дасть змогу зробити управління закладами професійної освіти більш ефективним та гнучким. Зокрема:
- заклади освіти, які братимуть участь в експерименті, розпочнуть реорганізацію з бюджетних установ у комунальні некомерційні товариства (КНТ);
- коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Перші заклади, які долучаться до експерименту, уже у 2026 році працюватимуть у новому статусі КНТ і за новими правилами – на випередження. Інші коледжі приєднаються пізніше.
Які зміни відбудуться у вищій освіті?
Стратегію розвитку вищої освіти оновлять. Також уряд затвердив Операційний план на 2025 – 2028 роки. Ці зміни враховують наслідки повномасштабної війни, міграцію, руйнування освітньої інфраструктури та завдання повоєнної відбудови.
Оновлення скерували на посилення безпеки й стійкості вишів, зокрема на підтримку закладів у прифронтових і деокупованих громадах, модернізацію мережі ЗВО відповідно до демографічних змін і потреб економіки, розвиток очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, та програми подолання освітніх втрат.
Стратегія також робить акцент на сучасному змісті освіти – STEM, цифрових навичках, компетентнісному підході та передбачає розвиток науки, інновацій та інтеграцію українських дослідників до Європейського дослідницького простору.
Які зміни днями схвалила Рада?
- Верховна Рада України погодила Бюджет на 2026 рік у цілому.
- Він передбачає кошти на підвищення зарплат учителів, повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА).
- Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня.