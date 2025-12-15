Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка.

Які школи братимуть участь у пілотуванні реформи?

До пілоту реформи у Львові долучились:

СЗШ №84;

школа "Лідер";

Львівська лінгвістична гімназія.

Уже із 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться 12 років.

Три школи Львова були відібрані в реалізацію пілотного проєкту з реформи старшої профільної школи. Тому дев'ятикласники нашого міста, які мають бажання вже з наступного року вибирати предмети і вчитися в профільних класах академічних ліцеїв, просимо звертатись до адміністрації своїх шкіл і брати участь крутому пілоті. Ви будете єдиними випускниками 2029 року, що теж матиме великі переваги для вас,

– заявив чиновник.

До слова, у Львові сформували попередню проєктну мережу закладів старшої профільної школи. До неї наразі увійшли 27 закладів освіти, які можуть стати академічними та науковими ліцеями.

Що відомо про реформу старшої школи?