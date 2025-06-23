Вона налічуватиме не більше ніж 2 тисячі таких закладів освіти. Про це повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова у подкасті НУШ, зазначає 24 Канал.

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Що відомо про реформу старшої школи

Посадовиця каже, що наразі у межах затвердженої проєктної мережі кількість академічних ліцеїв становить близько 1800 закладів.

Прогнозуємо, що має бути не більше ніж 2000 академічних ліцеїв на всю Україну,

– уточнила заступниця міністра.

Зазначимо, що з 2027 року в Україні учні навчатимуться вже 12 років. Кожен школяр зможе обрати навчальний профіль, який йому цікавий.

З 1 вересня 2025 року стартує пілотування реформи в окремих ліцеях нашої країни.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Ще торік колективи з 30 ліцеїв почали підготовку до пілоту: створили візії своїх закладів, співпрацюючи із закордонними ліцеями, аналізують потреби та можливості тощо.

Профільна середня освіта після втілення реформи матиме два спрямування.

академічне: з поглибленим вивченням предметів (курсів) і підготовкою до здобуття вищої освіти;

з поглибленим вивченням предметів (курсів) і підготовкою до здобуття вищої освіти; професійне: орієнтоване на ринок праці та на порівняно швидкий процес здобуття професії.

Раніше ми детально писали про те, що передбачає реформа профільної середньої освіти.