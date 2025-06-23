Оно будет насчитывать не более 2 тысяч таких учебных заведений. Об этом сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева в подкасте НУШ, отмечает 24 Канал.

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Что известно о реформе старшей школы

Чиновница говорит, что сейчас в рамках утвержденной проектной сети количество академических лицеев составляет около 1800 заведений.

Прогнозируем, что должно быть не более 2000 академических лицеев на всю Украину,

– уточнила заместитель министра.

Отметим, что с 2027 года в Украине ученики будут учиться уже 12 лет. Каждый школьник сможет выбрать учебный профиль, который ему интересен.

С 1 сентября 2025 года стартует пилотирование реформы в отдельных лицеях нашей страны.

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Еще в прошлом году коллективы из 30 лицеев начали подготовку к пилоту: создали визии своих заведений, сотрудничая с зарубежными лицеями, анализируют потребности и возможности и тому подобное.

Профильное среднее образование после воплощения реформы будет иметь два направления.

академическое: с углубленным изучением предметов (курсов) и подготовкой к получению высшего образования;

с углубленным изучением предметов (курсов) и подготовкой к получению высшего образования; профессиональное: ориентированное на рынок труда и на сравнительно быстрый процесс получения профессии.

Ранее мы подробно писали о том, что предусматривает реформа профильного среднего образования.