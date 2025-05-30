Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве также объяснили изменения.

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Типовую образовательную программу для старшей школы согласовали

Программа предоставляет возможности для учеников 10 – 12 классов выбирать свой образовательный путь. В частности:

Выбор профиля обучения. Ученик / ученица определяется с пакетным решением предметов и курсов, которое входит в профиль по умолчанию. Выбирая, например, математический профиль, ученик / ученица углубленно изучать математику и другие обязательные предметы этого направления. Выбор курсов, углубляющих / расширяющих профиль. Ученик / ученица выбирает предметы / курсы в пределах профиля, которые помогут углубить знания и усовершенствовать умения в профильном направлении. Например, комбинаторный анализ для математического профиля. Выбор внепрофильных предметов. Ученик / ученица выбирает предметы и курсы вне профиля для своего всестороннего развития. Например, учась на математическом профиле, может выбрать курс драматургии и театра.

Также учебный план содержит предметы / курсы, обязательные для всех учеников и учениц. Все предметы, которые являются обязательными для сдачи государственной итоговой аттестации после 12 класса (в формате ВНО / НМТ), ученики и ученицы будут изучать в течение трех лет.

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Что еще меняет Типовая образовательная программа:

Возможность формировать сменные группы, чтобы обеспечить изучение выборочных предметов и курсов.

Уменьшение количества обязательных предметов. Если раньше в 11 классе ученики были вынуждены одновременно осваивать не менее 14 предметов, то теперь в 12 классе этот перечень может сократиться до 5 – 8 (в зависимости от профиля). Особенно это актуально для школ, которые внедряют интегрированное обучение. Например, курс естественных наук для гуманитарных профилей или интегрированный языково-литературный курс – для STEM-профилей.

Возможность для школ самостоятельно создавать программы непрофильных предметов и курсов по выбору. Они не обязательно должны базироваться на утвержденных модельных учебных программах – учебное заведение может разработать собственное содержание.

Какое количество часов для изучения различных образовательных областей

Типовая образовательная программа содержит типовые учебные планы (таблицы с перечнями часов на изучение предметов / курсов) для трех кластеров:

Языково-литературный:

Социально-гуманитарный;

STEM.

В рамках этих кластеров лицеи смогут формировать различные профили.

10 класс – профильно-адаптационный цикл (в нем ученики могут изменить профиль)

Количество часов для обязательных образовательных компонентов в первом семестре 10 класса одинаково для всех учеников и учениц. Это позволит наверстать возможные образовательные потери, постепенно адаптироваться к новым форматам обучения, а главное – ознакомиться с особенностями выбранного профиля.

В первом семестре ученики и ученицы будут иметь часы для предметов и курсов по выбору.

Во втором семестре количество часов для профильных предметов увеличится.

11 – 12 классы – профильный цикл

Учебный план содержит большее количество часов для изучения выбранного профиля и выборочных предметов и курсов.

Ежегодно количество таких часов будет расти, а количество часов на обязательные для всех предметы – уменьшаться.

Подробнее о том, как будут реализовывать реформу старшей школы, мы рассказывали ранее.