Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве перечислили эти условия.

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Украинский могут преподавать в школах Польши как второй иностранный

В рамках действующего польского законодательства школы могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:

по инициативе родителей, которые могут написать соответствующее обращение в администрацию польской школы (в случае возникновения трудностей можно сообщить об этом Посольство Украины в Республике Польша по ссылке);

если есть кадровая способность, то есть учитель украинского языка, которого можно трудоустроить, а также сформирована группа учеников;

по согласованию с директором школы и с согласия руководящего органа.

Программы для преподавания украинского языка как второго иностранного в польских школах разрабатывает доцент Института Славистики Польской академии наук Павел Левчук.

Кроме этого, в польских школах предусмотрели ряд форм поддержки, которыми могут воспользоваться украинские ученики:

дополнительные бесплатные занятия по польскому языку;

дополнительные занятия по определенному предмету;

обучение на подготовительном отделении;

помощь ассистента учителя, который знает язык страны происхождения;

помощь межкультурного ассистента.

В Польше также могут рассмотреть возможность занесения украинского языка в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи экзамена "восьмиклассника" – обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования. Этот вопрос, возможно, учтут в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026 – 2027 годы.

Ранее мы информировали, что в колледжах и лицеях Франции будут преподавать украинский язык.