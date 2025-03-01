Этот шаг также важен для популяризации украинского языка среди иностранцев. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству, информирует 24 Канал со ссылкой на УНН.

Смотрите также "За два года бюджет на образование вырос на 40%": Лисовой рассказал, куда направили средства

Будут ли изучать украинский язык в школах за рубежом

Министр рассказал, что дети находятся в ситуации, когда вынуждены учить местный язык как иностранцы, иностранный язык, который изучают в той стране (в основном английский или другой язык европейских стран) и второй иностранный язык.

И тогда они для того, чтобы разгрузиться и не изучать одновременно три языка, выбирают русский. Это действительно критическая ситуация,

– отметил Лисовой.

И добавил, что министерство сейчас ведет переговоры со странами-партнерами по украинскому языку как иностранному.

Это необходимо делать и это имеет перспективу. Мы имеем одобрительную позицию со стороны министерства образования многих стран, с которыми мы работаем на эту тему. Она предусматривает изучение украинского языка иностранцами, то есть она начинается с азов. Но с точки зрения разгрузки наших детей – это рационально,

– отметил Лисовой.

Смотрите также Механизм подготовки учебников существенно изменят: привлекут ИИ

Как учатся украинские дети за рубежом