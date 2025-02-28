Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Сколько денег выделяют на образование

Чиновник говорит, что на изменения в образовании сейчас выделяют и инвестируют значительные средства – рекордные, несмотря на войну и финансовые вызовы.

За два года общий государственный бюджет на образование вырос на 40%: с 143 миллиардов до 199 миллиардов. Такого внимания к образованию не было никогда раньше,

– сообщил министр.

И добавил, что наибольшую долю этого бюджета направляют на зарплаты педагогам, которые работают в чрезвычайно сложных условиях. В целом это 115 миллиардов гривен, включая дополнительные 12 миллиардов гривен на доплаты, чтобы хотя бы частично повысить уровень заработной платы учителей. Благодаря этому общая сумма средств, направленных на оплату труда педагогов, выросла на 12%.

Еще 150 миллионов гривен направили на повышение профессиональной квалификации преподавателей – важную составляющую образовательной реформы. В прошлом году эта субвенция в рамках НУШ составляла 100 миллионов гривен. Кроме того, 6,2 миллиарда гривен выделили на создание безопасной образовательной среды, в частности строительства укрытий и подземных школ,

– уточнил министр.

Лисовой отметил, что 2,836 миллиарда гривен выделили на бесплатное питание для детей начальных классов. Кроме того, 1,6 миллиарда гривен предусмотрели на закупку школьных автобусов, которые прежде всего обеспечат доступ к учебному процессу для учащихся в сельской местности.

540 миллионов гривен – это модернизация мастерских и лабораторий в учреждениях профтехобразования. Мы открываем 100 мастерских по разным направлениям подготовки. По меньшей мере столько же мы построим в этом году,

– сообщил министр.

Он добавил, что еще 500 миллионов гривен направили на обновление систем противопожарной защиты в учебных заведениях, а 304 миллиона гривен – на важную субвенцию для обеспечения обучения лиц с особыми образовательными потребностями.