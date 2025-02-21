Образовательные потери в Украине сказываются не только на знаниях учеников, пребывания значительного количества детей за рубежом, но и на дефиците кадров в образовании. Сколько педагогов не хватает в стране, пишет 24 Канал, ссылаясь на Радио Свобода.

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Сколько учителей не хватает

Государственный центр занятости сообщил, что среди всех профессий в 2024 году наибольший дефицит кадров в Украине был в сфере образования, там нуждались около 25 тысяч человек.

На втором месте – перерабатывающая промышленность – 9 тысяч вакансий. На третьем – сфера размещения и питания с 3 тысячами человек.

Среди главных причин дефицита кадров заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко назвал:

миграцию населения,

сокращение предложений вследствие военных действий,

мобилизацию мужчин и женщин на военную службу.

Отметил, что ощущается нехватка специалистов, на специальностях, где традиционно работали мужчины. Кроме того, имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками.

Основными причинами дефицита кадров является сокращение предложения рабочей силы вследствие военных действий, миграции населения, призыва мужчин и женщин на военную службу. Из-за существенных изменений в экономике обостряется структурная безработица. Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%,

– прокомментировал господин Павленко.

Изменилась ли ситуация на начало нового года

В январе 2025 года наиболее ощутимый дефицит кадров снова остался за сферой образования. Речь идет о 1,5 тысячи человек, в частности, в дошкольном образовании – 800 человек.

Интересно, при достаточном количестве вакансий, их не быстро закрывают. По состоянию на 19 февраля 2025 года на ресурсе "Единый портал вакансий", который объединяет данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов для поиска работы, размещалось 217 тысяч вакансий. Средний размер заработной платы в вакансиях составляет 23 тысячи гривен, добавляют в центре.

Такое количество вакансий свидетельствует о том, что профессия не является достаточно престижной для молодежи. А также о несоизмеримости уровня ответственности и заработной платы.