Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Так, МОН продолжает внедрение реформы школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.

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Программу бесплатного питания учащихся расширят

С октября 2024 года правительство выделяет субвенцию на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Всего в украинских школах более 1,6 миллиона учеников уже питаются бесплатно.

Украина продолжает инвестировать в здоровье детей – по инициативе президента и правительства, программа бесплатного школьного питания постепенно охватит учеников средней и старшей школы,

– сообщили в МОН.

И анонсировали такие изменения:

С сентября 2025 года 5 – 11 классы в прифронтовых и приграничных областях получат бесплатное питание.

С сентября 2026 года – 5 – 6 классы во всех регионах Украины.

В последующие годы программа постепенно охватит другие классы по всей стране.

В МОН отмечают, что реформа школьного питания проходит комплексно: с усилением финансовой и институциональной способности общин, обновлением инфраструктуры, повышением квалификации поваров и управленцев.

К слову, реформу воплощают в жизнь обеспечение детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирование культуры здорового питания и распространение ее среди украинских семей.