Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время двухдневного Европейского регионального саммита школьного питания, который проходит в Киеве, рассказал об изменениях, которые стоит ожидать.

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Какие цели реформы школьного питания

Глава Минобразования, в частности, представил четыре стратегические цели реформы школьного питания. Это:

усиление способности общин;

модернизация инфраструктуры школьных столовых;

развитие кадрового потенциала;

коммуникация здорового питания.

Чиновник отметил, что эти цели способствуют не только улучшению питания в школах, но и развитию местных общин и формированию культуры здорового образа жизни среди детей.

В этом году мы имеем 1,5 миллиарда гривен субвенций на обустройство пищеблоков в школьных столовых. Здоровое питание детей в школах начинается с обновления оборудования и пересмотра подходов ко всему технологическому процессу,

– говорит министр.

И добавляет: самое главное, что мы должны осознавать: когда говорим о реформе школьного питания, имеем в виду не только обеспечение детей обедами, но и более глобальные вопросы – создание новой культуры здоровых пищевых привычек.

Заметим, что во время форума глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал об амбициозной цели чиновников в рамках реформы школьного питания – обеспечить каждому ребенку до 2030 года возможность ежедневно получать здоровый, питательный обед в школе.

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