По инициативе Елены Зеленской внедряют реформу школьного питания. В рамках проекта предусматривалось обеспечение бесплатным питанием учащихся 1 – 4 классов в более 9 тысячах учебных заведений, сообщает 24 Канал, ссылаясь на телеграм-канал Министерства реинтеграции.

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Как проходит реализация реформы школьного питания

Министерство Реинтеграции сообщило, что состоялось совещание, под председательством заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Ирины Верещук, на котором обсудили вопросы реализации субвенции, выделенной на внедрение реформы бесплатного питания для школьников младшей школы. На этот проект Правительство выделило 2 миллиарда гривен. Средства распределены между 1150 громадами в соответствии с количеством учеников начальных классов и формы их обучения.

Реформу активно начали реализовывать уже в этом учебном году. И уже известны результаты ее внедрения.

Следует заметить! По состоянию на 4 ноября уже более 6 тысяч школ начали использовать выделенные средства. Это составляет более 73% от всех учебных заведений.

Среди регионов лидерами по внедрению бесплатного питания для начальных классов в определенных учебных заведениях стали:

- Кировоградская область – 100 %;

- Хмельницкая область – 99,4 %;

- Киевская область – 98,8 %;

- Полтавская область – 93,5 %;

- Черниговская область – 89,6 %.