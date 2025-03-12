Решение о том, отправлять ли учеников на отдых от учебы и когда, принимают в учебных заведениях. Точные даты нынешних весенних каникул в школах разных городов Украины сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.
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Когда будут весенние каникулы в школах Украины
В основном в этом году ученики не будут учиться в течение последней недели марта.
- Киев
Весенние каникулы в школах столицы стартуют 25 марта и продлятся до 31 марта включительно.
- Тернополь
Ученики большинства школ Тернополя уйдут на весенний отдых 22 марта и вернутся на учебу 30 марта.
- Житомир
Каникулы для житомирских школьников предварительно продлятся в течение последних десяти дней марта. Даты зависят от эпидемиологической ситуации и ситуации с безопасностью в регионе.
- Кропивницкий
В большинстве школ Кропивницкого каникулы пройдут с 24 по 30 марта. В 13 школах города ученики не пойдут на весенний отдых, ведь имели длинные зимние каникулы.
- Сумы
Большинство школьников в Сумах будет отдыхать в течение 31 марта – 6 апреля.
- Николаев
В школах Николаева весенние каникулы начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта 2025 года. Их продолжительность может измениться из-за ситуации с безопасностью в городе.
- Хмельницкий
В школах Хмельницкого – внеплановые каникулы. Они начались 3 марта и продолжались неделю. Каникулы перенесли на три недели раньше из-за высокого уровня заболеваемости гриппом.
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- Ивано-Франковск
Департамент образования и науки Ивано-Франковского горсовета рекомендовал учебным заведениям провести весенние каникулы с 24 по 30 марта.
- Одесса
Одесские школьники будут иметь недельный отдых в период с 24 по 30 марта.
- Луцк
Во всех коммунальных учреждениях среднего образования Луцка весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся до 30 марта.
- Львов
Школьники большинства школ Львова будут отдыхать 5 рабочих дней – с 24 по 28 марта. Подробные графики мы публиковали здесь.
- Днепр
В школах Днепра каникулы в 2025 году состоятся с 31 марта по 6 апреля.
- Харьков
Харьковские школы получили рекомендации выделить для весеннего отдыха 24 – 30 марта.
- Ровно
Школьники в Ровно уйдут на весенние каникулы 22 марта и вернутся 30 марта.
- Черновцы
В учреждениях общего среднего образования Черновцов весенние каникулы предварительно продлятся с 24 по 30 марта.
- Черкассы
В школах Черкасс в 2025 году не будет весенних каникул, ведь зимой ученики отдыхали в течение 30 дней.
- Полтава
В школах Полтавы весенний отдых учеников от учебы запланировали на 22 – 30 марта.
- Ужгород
Ужгородские школьники в этом году будут отдыхать с 24 по 30 марта. Однако некоторые школы могут изменить даты каникул из-за учебной нагрузки и продолжительности образовательных программ.
Ранее мы рассказывали, могут ли отменить каникулы в школах из-за карантина.