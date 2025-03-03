При этом на Пасху (в этом году Пасху празднуем 20 апреля, – ред.) ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Смотрите также В одном из облцентров ученики всех школ идут на весенние каникулы раньше
Когда весенние каникулы в школах Львова
В департаменте образования и культуры Львовского городского совета напомнили, что решение о том, когда отправлять учеников на каникулы и сколько они будут длиться, каждая школа принимает самостоятельно.
Учебные заведения самостоятельно утверждают структуру учебного года. Мы только получаем информацию от всех школ о том, как они организуют учебный процесс. Для большинства львовских учеников весенние каникулы продлятся неделю,
– сообщил директор департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк.
Подробный график весенних каникул в школах Львова в 2025 году
|
№
|
Название учебного заведения
|
Период каникул
|
1.
|
Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
2.
|
Львовская лингвистическая гимназия
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
3.
|
Лицей "Галицкий"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
4.
|
Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3
|
15.04.2023 – 21.04.2025
|
5.
|
Начальная школа №4
|
18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025
|
6.
|
Средняя общеобразовательная школа №9
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
7.
|
Лицей №10 имени святой Марии Магдалены
|
17.04.2025 – 23.04.2025
|
8.
|
Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
9.
|
Лицей №28
|
31.03.2025 – 06.04.2025
|
10.
|
Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича г. Львова
|
17.04.2025 – 22.04.2025
|
11.
|
Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025
|
12.
|
Лицей №52
|
13.03.2025 – 16.03.2025;
21.04.2025 – 27.04.2025
|
13.
|
Средняя общеобразовательная школа №62
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
|
14.
|
Заведение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец
|
24.03.2025 – 30.03.2025,
19.04.2025 – 21.04.2025.
|
15.
|
Лицей №2
|
17.03.2025 – 23.03.2025;
17.04.2025 – 21.04.2025
|
16.
|
Лицей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудзов
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
17.
|
Лицей № 17
|
03.03.2025 – 09.03.2025
|
18.
|
Начальная школа "Родничок"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
19.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 г. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025
|
20.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 г. Львова
|
15.03.2025 – 23.03.2025, 21.04.2023
|
21.
|
Лицей №45
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
22.
|
Лицей №46 им. Вячеслава Черновола
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
23.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 г. Львова
|
1 и 5 классы: 17.02 – 21.02;
2 и 6 классы: 24.02 – 28.02;
3 и 7 классы: 03.03 – 07.03;
4 и 8 классы: 10.03 – 14.03;
9 и 10 классы: 17.03 – 21.03; 11 классы: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (все классы)
|
24.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 г. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025
|
25.
|
Лицей №51 имени Ивана Франко
|
01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
|
26.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 г. Львова
|
22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
27.
|
Лицей №66
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
28.
|
Лицей имени Ивана Пулюя
|
28.03.2025,
18.04.2025 – 27.04.2025
|
29.
|
Лицей международных отношений им. В. Стуса
|
15.03.2025 – 23.03.2025
|
30.
|
Лицей имени Василия Симоненко
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
31.
|
Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко
|
17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025
|
32.
|
Лицей "Европейский"
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
|
33.
|
Начальная школа "Школа радости"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
34.
|
Начальная школа "Малыш"
|
17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
35.
|
Лицей "Надежда"
|
15.03.2025 – 23.03.2025
|
36.
|
Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
37.
|
Средняя общеобразовательная школа №13
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
38.
|
Средняя общеобразовательная школа №32
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
39.
|
Средняя общеобразовательная школа №72
|
24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
40.
|
Средняя общеобразовательная школа №73 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
41.
|
Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
42.
|
Средняя общеобразовательная школа №86
|
24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 24.04.2025
|
43.
|
Средняя общеобразовательная школа №90
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
44.
|
Лицей №93
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
45.
|
Средняя общеобразовательная школа №95
|
24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
46.
|
Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
47.
|
Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова
|
22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
48.
|
Лицей "Орияна"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
49.
|
Лицей "Интеллект"
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
50.
|
Лицей "Сиховский"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
51.
|
Лицей №80
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
52.
|
Начальная школа "Первоцвет"
|
27.03.2025 – 30.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025
|
53.
|
Начальная школа "Дивосвіт"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
54.
|
Гимназия "Тривита"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025
|
55.
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия Шептицких"
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025
|
56.
|
Лицей №6
|
08.03.2025 – 16.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
57.
|
Лицей "Львовский"
|
17.03.2025 – 21.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
|
58.
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
59.
|
Лицей №8
|
10.03.2025 – 15.03.2025, 17.04.2025 – 23.04.2025
|
60.
|
Начальная школа "Шаг за шагом"
|
24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
61.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ст. "Лидер" с различными формами обучения
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
62.
|
Лицей №21
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025
|
63.
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №24 им. М. Конопницкой
|
25.03.2025 – 28.03.2025
|
64.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025
|
65.
|
Лицей №37
|
24.03.2025 – 28.03.2025 21.04.2025
|
66.
|
Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025
|
67.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 г. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025
|
68.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
69.
|
Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
70.
|
Лицей №70
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025
|
71.
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71
|
17.03.2025 – 23.03.2025;
|
72.
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
73.
|
Лицей "Просвита"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
74.
|
Гимназия "Провесинь"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
75.
|
Начальная школа "Колокольчик"
|
26.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
76.
|
Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
77.
|
Подборцовский лицей
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
78.
|
Лисиничевская гимназия
|
17.03.2025 – 23.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
79.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025;
18.04.2025 – 21.04.2025
|
80.
|
Средняя общеобразовательная школа №22 им. Василия Стефаника
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
|
81.
|
Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025
|
82.
|
Средняя общеобразовательная школа №30
|
24.03.2025 – 30.03.2025;
18.04.2025, 21.04.2025
|
83.
|
Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
84.
|
Лицей №38
|
03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025
|
85.
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №43
|
03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
|
86.
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 имени Тараса Шевченко
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
87.
|
Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025
|
88.
|
Начальная школа №53
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
89.
|
Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
90.
|
Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025
|
91.
|
Лицей №57 имени Короля Даниила
|
16.04.2025 – 22.04.2025
|
92.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 г. Львова
|
27.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
|
93.
|
Лицей №81 им. П. Сагайдачного Львовского городского совета
|
24.03.2025 – 28.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025
|
94.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №91 г. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
95.
|
Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025
|
96.
|
Лицей №94
|
24.03.2025 – 28.03.2025 ; 17.04.2025 – 21.04.2025
|
97.
|
Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова
|
26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
98.
|
Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова
|
26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
|
99.
|
Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025,
|
100.
|
Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей"
|
17.03.2025 – 23.03.2025,
|
101.
|
Львовская юридическая гимназия
|
10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025
|
102.
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей"
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025
|
103.
|
Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги
|
24.03.2025 – 30.03.2025 21.04.2025
|
104.
|
Великогрибовицкий лицей
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
105.
|
Зашковский лицей имени Евгения Коновальца
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
106.
|
Грядовская гимназия
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
107.
|
Зарудцевская гимназия
|
24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
108.
|
Малеховская гимназия
|
24.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
|
109.
|
Малогрибовицкая начальная школа
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
110.
|
Рясне-Русский лицей
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
|
111.
|
Лицей №15
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
112.
|
Лицей №18
|
26.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
|
113.
|
Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова
|
05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
114.
|
Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
115.
|
Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
116.
|
Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова
|
22.03 – 30.03.2025,
19.04 – 21.04.2025
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117.
|
Лицей "Гроно"
|
03.03.2025 – 09.03.2025
17.04.2025 – 21.04.2025
|
118.
|
Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025
|
119.
|
Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова
|
10.03.2025 – 14.03.2025 17.04.2025 – 23.04.2025
|
120.
|
Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025
21.04.2025
|
121.
|
Лицей №74 имени Марийки Подгорянки
|
24.03.2025 – 30.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
122.
|
Лицей №75 имени Леси Украинки
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025
|
123.
|
Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности
|
20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025
|
124.
|
Львовская гимназия "Евшан"
|
17.03.2025 – 21.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
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125.
|
Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
126.
|
Начальная школа "Арника"
|
24.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025
|
127.
|
Начальная школа "Один, два, три"
|
26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
128.
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Начальная школа "Рассвет"
|
24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025