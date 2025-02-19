Все зависит от безопасности в регионе и погодных условий. Будут ли весенние каникулы в школах Киева и когда, рассказывает 24 Канал.

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Когда весенние каникулы в школах Киева 2025 года

В учебном году 2024 – 2025 годов столичным школам рекомендовали организовать образовательный процесс максимально в очном формате.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что для преодоления возможных образовательных потерь и разрывов этот учебный год предусматривает не только проведение уроков, но и организацию компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, учебных экскурсий, проектной деятельности и тому подобное.

У КГГА также уточнили даты отдыха столичных учеников от учебы.

Весенние каникулы продлятся с 24 по 29 марта 2025 года,

– сообщал чиновник.

И уточнял, что в случае необходимости, в частности из-за ситуации с безопасностью в столице и других факторов, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, даты могут изменить.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Напомним также, что осенние каникулы в школах Киева продолжались с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние – с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года.

Ученики первых классов имеют еще дополнительные недельные каникулы – с 17 до 22 февраля 2025 года.