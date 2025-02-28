Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Скільки грошей виділяють на освіту

Посадовець каже, що на зміни в освіті зараз виділяють та інвестують значні кошти – рекордні, попри війну та фінансові виклики.

За два роки загальний державний бюджет на освіту зріс на 40%: із 143 мільярдів до 199 мільярдів. Такої уваги до освіти не було ніколи раніше,

– повідомив міністр.

І додав, що найбільшу частку цього бюджету спрямовують на зарплати педагогам, які працюють у надзвичайно складних умовах. Загалом це 115 мільярдів гривень, включно з додатковими 12 мільярдами гривень на доплати, щоб хоча б частково підвищити рівень заробітної плати вчителів. Завдяки цьому загальна сума коштів, спрямованих на оплату праці педагогів, зросла на 12%.

Ще 150 мільйонів гривень спрямували на підвищення професійної кваліфікації викладачів – важливу складову освітньої реформи. Минулого року ця субвенція в межах НУШ становила 100 мільйонів гривень. Крім того, 6,2 мільярда гривень виділили на створення безпечного освітнього середовища, зокрема будівництва укриттів та підземних шкіл,

– уточнив міністр.

Лісовий зауважив, що 2,836 мільярда гривень виділили на безоплатне харчування для дітей початкових класів. Окрім того, 1,6 мільярда гривень передбачили на закупівлю шкільних автобусів, які насамперед забезпечать доступ до навчального процесу для учнів у сільській місцевості.

540 мільйонів гривень – це модернізація майстерень та лабораторій у закладах профтехосвіти. Ми відкриваємо 100 майстерень за різними напрямками підготовки. Щонайменше стільки само ми збудуємо в цьому році,

– повідомив міністр.

Він додав, що ще 500 мільйонів гривень спрямували на оновлення систем протипожежного захисту в закладах освіти, а 304 мільйони гривень – на важливу субвенцію для забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами.