Цей крок також важливий для популяризації української мови серед іноземців. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду, інформує 24 Канал з посиланням на УНН.

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Чи вивчатимуть українську мову у школах за кордоном

Міністр розповів, що діти перебувають у ситуації, коли вимушені вчити місцеву мову як іноземці, іноземну мову, яку вивчають у тій країні (здебільшого англійська чи інша мова європейських країн) і другу іноземну мову.

І тоді вони для того, щоб розвантажитися і не вивчати одночасно три мови, вибирають російську. Це дійсно критична ситуація,

– зазначив Лісовий.

І додав, що міністерство наразі веде переговори з країнами-партнерами щодо української мови як іноземної.

Це необхідно робити і це має перспективу. Ми маємо схвальну позицію з боку міністерства освіти багатьох країн, з якими ми працюємо на цю тему. Вона передбачає вивчення української мови іноземцями, тобто вона починається з азів. Але з точки зору розвантаження наших дітей – це раціонально,

– зауважив Лісовий.

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Як вчаться українські діти за кордоном