В остальных областях перспективные планы активно обсуждают. Они находятся на стадии согласования. Об этом рассказал заместитель главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Колебошин в подкасте "Что там с НУШ?", отмечает 24 Канал.

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Согласовали ли сеть академических лицеев

Нардеп отметил, что концепция старшей профильной школы предусматривает 12 профилей обучения. И добавил, что переход к трехлетней старшей школе основывается на большой работе, проведенной в регионах в течение последних двух-трех лет по формированию перспективных планов сети учебных заведений.

Согласно утвержденным планам в Украине предусмотрено создание около 1750 академических лицеев. Из них только примерно 200 не соответствуют требованиям законопроекта №13120, который сейчас прорабатывается в парламенте. При этом более 100 заведений уже сегодня не соответствуют даже требованиям действующего, максимально лояльного законодательства,

– заявил Колебошин.

И отметил, что, несмотря на стремление сохранить небольшие школы в общинах, приоритетом является создание образовательных учреждений, которые могут обеспечить качественное и углубленное профильное обучение для старшеклассников. Именно поэтому реформа требует и соответствующей инфраструктуры, и высококвалифицированного кадрового состава, и современного учебного оборудования.

Ранее мы писали о том, что в Украине могут закрыть более 400 школ.