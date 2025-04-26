Это приведет к еще большему разрыву между городским и сельским образованием. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные исследования Education.ua.

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Школ становится еще меньше

Чиновники считают, что это решение поможет оптимизировать сеть школ, повысить уровень знаний учащихся и эффективность расходов на образование.

Количество школ в Украине и так уменьшается ежегодно. Если в 2020/2021 учебном году работало 14 815 школ, то в сентябре 2024 года – уже 12 268 учреждений общего среднего образования.

Последствия реорганизации учреждений общего среднего образования могут оказаться фатальными в частности для сотен сельских школ, которых и так за последние годы стало меньше на 20%.

Согласно данным МОН, стоимость обучения одного ученика в селе значительно превышает расходы на городского школьника. В среднем эта цифра составляет 30,4 тысячи гривен в год, тогда как в городе – 24,4 тысячи. В некоторых селах этот показатель достигает более 51 тысячи гривен. МОН считает такие расходы неоправданными, поскольку по итогам национального мультипредметного теста, который отражает уровень подготовки выпускников к поступлению в вузы, результаты обучения детей из сельской местности ниже показателей городских школьников.

Однако более низкие результаты – не вина самих учеников. Дети из сельских школ часто имеют ограниченный доступ к качественному образованию: не хватает учителей, современного оборудования, дополнительных образовательных возможностей, например кружков.

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Сколько школ могут закрыть

По данным, которые предоставили образовательному порталу Education.ua департаменты образования, в Украине по меньшей мере 403 школы, в которых учится менее 45 учеников. Эти учебные заведения 1 сентября 2025 года или полностью прекратят существование, или будут реорганизованы путем понижения степени - например, в этих школах останутся только начальные классы, или они станут филиалами опорных учреждений.

Но в реальности эта цифра может быть выше. Больше всего школ пострадает во Львовской, Черкасской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Стоит понимать, что школы закрывает не Министерство образования и науки. Но оно создает условия, при которых это происходит, путем уменьшения финансирования. Решение о закрытии или реорганизации каждой конкретной школы принимает местная власть.

К слову, с 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию больше не будут получать заведения, в которых учится менее 60 учеников.

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Что будет с учителями и учениками закрытых школ

Официально власть гарантирует перевозку школьников в опорные образовательные учреждения. Однако примерример Житомирской области показывает другое: из-за проблем с поставками горючего школьные автобусы прекратили курсировать, и 180 детей из окрестных сел временно остались без очного обучения.

Трудоустройство учителей после закрытия или реорганизации школ зависит от местных властей. При наличии вакансий педагогов могут перевести в другие заведения, однако многим придется искать новую работу или менять профессию. Это углубляет кадровый кризис: за шесть лет количество учителей уменьшилось на 16,2 %.

Поэтому видим, что закрытие малокомплектных школ в Украине является сложным и неоднозначным решением.