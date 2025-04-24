Об этом говорится в ответе Кабмина на петицию о сохранении школьной сети, отмечает 24 Канал. Чиновники напомнили, что в соответствии с Законом "О полном общем среднем образовании" учредители учебных заведений до 1 сентября 2027 года должны сформировать сеть лицеев с надлежащей материально-технической базой и качественным кадровым составом.

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Изменят ли подходы к формированию сети лицеев

Согласно статье 32 указанного Закона для образовательной деятельности коммунального лицея необходимо обеспечить функционирование не менее двух классов по трем профилям в течение 10 – 12 лет обучения учащихся.

По информации МОН, введение этой нормы Закона создает предпосылки для формирования лицеев, в которых, как правило, будут обеспечивать обучение только по трем профилям, отмечают в правительстве. Результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии "Реформа профильного среднего образования", показывают, что большинство родителей и учеников поддерживают профильное обучение в старших классах. Среди возможных изменений прежде всего хотели бы иметь возможность выбирать предметы и получать практические умения.

При этом в правительстве о проектах законов, которые имеют целью создать предпосылки для функционирования многопрофильных лицеев, которые призваны обеспечить реализацию индивидуальной образовательной траектории каждого ученика и повысить качество знаний благодаря мощной материально-технической базе, создание современных образовательных пространств и привлечения высококвалифицированных педагогических работников.

Территориальную доступность полного общего среднего образования будут обеспечивать органы государственной власти и органы местного самоуправления.