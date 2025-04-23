Мэр Харькова Игорь Терехов во время открытия заявил, что в городе есть значительный спрос на очное обучение. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.
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Чиновник отметил, что школа рассчитана на тысячу учеников. Сейчас в ней уже учится 808 школьников, но спрос бешеный.
Ежедневно приходят по 80 родителей, чтобы записать своих детей. Это центральная часть города, очень много детей здесь проживает и хочет учиться,
– отметил Терехов.
Учебное заведение имеет самую высокую степень защиты. Обучение в нем будет происходить в две смены для учащихся пяти школ. В школе обустроены девять кабинетов для начальных классов и восемь – для средней и старшей школы.
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Также здесь есть общие зоны: столовая, актовый зал, места для отдыха, медицинский кабинет. Все помещения полностью адаптированы для инклюзивного обучения. В выходные дни там будут готовить к школе будущих первоклассников, будут работать кружки и проводить профориентационные мероприятия.
Строительство школы стоило городу 107 миллионов гривен. Современное оборудование, в частности для уроков информатики, предоставили при содействии Харьковского IT-кластера.
Терехов также сообщил, что продолжается строительство еще трех больших подземных школ в Салтовском районе.
- Ранее мы информировали, что в учебных заведениях будут проходить плановые и внеплановые проверки.