Учебное заведение построили в Основянском районе за счет городского бюджета. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

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В Харькове открыла двери третья подземная школа

Школа оснащена всем необходимым для качественного и безопасного обучения. Здесь есть четыре учебных кабинета, зоны отдыха, буфет, медицинский кабинет, ресурсная комната. Обучение происходит в две смены. Ученики обеспечены бесплатным горячим питанием, медицинским обслуживанием и могут обратиться за поддержкой к психологу.



В Харькове заработала третья подземная школа / Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что школа полностью соответствует потребностям микрорайона, в котором она построена.

Эта школа небольшая. Почему она здесь нужна? Потому что это микрорайон, который удален от центральной части города, от метрополитена, где у нас оборудованы такие школы. Но потребность очень значительная,

– заявил он.

И добавил, что школа рассчитана на 377 учеников. Это практически 90% от тех детей, которые живут в этом микрорайоне.



В Харькове заработала третья подземная школа / Харьковский горсовет

Также Терехов сообщил, что в ближайшее время в Шевченковском районе откроют еще одну подземную школу. После офлайн-образованием в Харькове охватят около 10 тысяч учеников. Сейчас в городе проживает около 60 тысяч детей школьного возраста.

Мы строим еще три подземные школы. Планируем, что с началом нового учебного года дети смогут учиться и в них,

– резюмировал мэр города.

Ранее мы информировали, что в учебных заведениях будут происходить плановые и внеплановые проверки.