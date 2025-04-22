Ее цель - помочь ученикам стать уверенными коммуникаторами в многоязычном мире и способствовать формированию межкультурной компетентности украинцев и украинок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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МОН обновит языково-литературную образовательную отрасль

29 апреля 2025 года Министерство образования и науки Украины совместно партнерами приглашает к открытой дискуссии о будущем иноязычного образования в Украине.

Приглашают присоединиться к диалогу, в частности:

учителей и учительниц иностранных языков;

представителей и представительниц языковых школ;

представителей и представительниц образовательных лингвистических платформ;

всех заинтересованных в развитии иноязычного образования.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест для очного участия ограничено, но все зарегистрированные участники смогут присоединиться к обсуждению онлайн.

Концепцию языково-литературной образовательной отрасли вместе с концепциями других образовательных отраслей представят общественности весной 2025 года. Внедрение изменений начнется осенью для учеников и учениц 5 классов в художественной, естественной и технологической областях.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, как отбирают учебники для школ.