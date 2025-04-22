Из них достаточно большое количество будет сдавать тестирование за рубежом. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому Радио, отмечает 24 Канал.

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Сколько участников будет сдавать НМТ в 2025 году

Чиновник рассказал, что возможность сдачи НМТ обеспечат в разных странах Европы, Северной Америки, где есть лица, которые хотят проходить тестирование.

Мы максимально стараемся предоставить возможность этим гражданам поступить именно в украинские высшие учебные заведения. В прошлом году таких абитуриентов было 20 тысяч. В этом году мы не знаем, сколько будет, но мы обеспечиваем, насколько можем, 34 пункта для сдачи НМТ в 14 странах,

– сообщил Винницкий.

И добавил: больше всего потенциальных участников НМТ есть в таких странах как Польша, Германия, Франция, Италия, то есть в странах ЕС.

Но есть возможности для написания НМТ в Канаде, в США, в других странах также. Где есть наши граждане, стараемся предоставлять им максимальную возможность написать НМТ. Из тех, которые пишут за границей на самом деле большая часть возвращается. Посмотрим, как будет в этом году, но в прошлые годы большая часть писали за рубежом и поступали в украинские высшие учебные заведения,

– заявил заместитель министра.

И уточнил, что часть таких лиц остается очень часто за границей, но учится в украинских университетах дистанционно.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины сократило лицензионные объемы для 195 вузов на образовательный уровень бакалавра.