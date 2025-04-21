Об этом министр рассказал во время выступления в Верховной Раде, отмечает 24 Канал. Затем именно учителя выбирают, какие учебники попадают в учебные заведения.
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Как в Украине отбирают учебники для школ
Министр сообщил, что учебники, которые используют в школах, проходят четко регламентированную открытую процедуру отбора.
Это конкурентная модель, в которой участвуют авторские коллективы, ученые и учителя,
– уточнил он.
И сообщил, что алгоритм допуска учебников в школу такой: сначала происходит экспертиза комиссиями. Далее учебники, которые получили положительную экспертизу, допускают к учебному процессу в принципе. Однако затем МОН объявляет конкурс. На конкурс подают учебники, которые допустила комиссия.
Во время конкурса все учителя знакомятся с учебниками по своим предметам и делают свой выбор.
Учебники, которые набрали более 10 тысяч голосов учителей, финансируют за счет государственного бюджета. К сведению: за счет государства в предыдущем году было выдано пять учебников истории, которые прошли соответствующую процедуру,
– резюмировал Лисовой.
Ранее мы рассказывали, что Минобразования Украины меняет процедуру отбора школьных учебников после обнаружения ошибки в пиктограмме карты Украины в учебнике по украинскому языку для 7 класса.