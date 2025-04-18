Поэтому правительство может принять соответствующее решение, если средства на это появятся. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует 24 Канал.

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Когда учителям повысят зарплату

Чиновник отметил, что в этом году 12 миллиардов гривен чиновники нашли, чтобы добавить немного денег к зарплате учителям.

Говорится о так называемой учительской тысяче. Педагоги с 1 января получают 1000 гривен доплаты к зарплате. С сентября эта сумма возрастет вдвое. Однако эти доплаты актуальны во время военного положения, в частности.

Это уже шаг вперед, а сама Стратегия, которую мы имеем, предусматривает минимум 200 миллиардов гривен дополнительного финансирования на образовательную субвенцию. И когда будет возможность найти эти средства, учителя будут первыми, кому будет поднята зарплата,

– заявил министр.