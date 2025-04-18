Об этом сообщил глава ведомства Оксен Лисовой во время выступления в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.
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МОН пересмотрит приказ о закрытии прифронтовых школ
Так, прифронтовым и приграничным общинам будет сложно выполнить требования этого приказа. Говорится, в частности, об угрозе сокращения педагогических работников и закрытия школ.
Министр вместо этого сообщил, что имел разговор и встречи с нардепами и чиновниками по этому поводу.
Берем две недели для того, чтобы принять определенные решения, которые смягчат ситуацию для общин прифронтовых и приграничных,
– заявил Лисовой.
И подчеркнул, что МОН готово искать компромиссные решения, чтобы, с одной стороны, не терять учителей и не закрывать школы, а с другой – способствовать возвращению детей к очному обучению. Если же это невозможно, школам должны обеспечить качественное онлайн-обучение.
Против приказа №1112 ранее выступили профсоюзы работников образования и науки. Они заявили, что документ сужает права и гарантии участников образовательного процесса.
Кроме того, в МОН планируют с 1 сентября 2025 года закрывать школы, в которых учится менее 45 учеников. Это будет касаться прежде всего заведений в сельской местности и коснется только учеников 5 – 11 классов.
Ранее мы информировали о том, что в учебных заведениях будут проходить плановые и внеплановые проверки.