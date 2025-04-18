Про це повідомив очільник відомства Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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МОН перегляне наказ про закриття прифронтових шкіл

Так, прифронтовим і прикордонним громадам буде складно виконати вимоги цього наказу. Мовиться, зокрема, про загрозу скорочення педагогічних працівників і закриття шкіл.

Міністр натомість повідомив, що мав розмову і зустрічі з нардепами та посадовцями з цього приводу.

Беремо два тижні для того, щоб ухвалити певні рішення, які пом'якшать ситуацію для громад прифронтових і прикордонних,

– заявив Лісовий.

І наголосив, що МОН готове шукати компромісні рішення, аби, з одного боку, не втрачати вчителів і не закривати школи, а з іншого – сприяти поверненню дітей до очного навчання. Якщо ж це неможливо, школам мають забезпечити якісне онлайн-навчання.

Проти наказу №1112 раніше виступили профспілки працівників освіти і науки. Вони заявили, що документ звужує права і гарантії учасників освітнього процесу.

Крім того, у МОН планують із 1 вересня 2025 року закривати школи, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Це стосуватиметься насамперед закладів у сільській місцевості й торкнеться лише учнів 5 – 11 класів.

Раніше ми інформували про те, що у закладах освіти відбуватимуться планові та позапланові перевірки.