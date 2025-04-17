Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Тож у відомстві радять не вірити фейкам.

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Чи скоротили тривалість літніх канікул у школах

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Ця дата – гранична, а не обов'язкова для завершення занять.

Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни,

– повідомили у МОН.

І нагадують: школи мають автономію. Рішення про дату завершення навчання, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності в червні ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти.

Вони враховують:

загальний обсяг навчального навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

індивідуальні потреби учнів і учениць;

готовність учителів.

Уряд не зобов'язує проводити заняття до 30 червня — це лише крайній термін, до якого школи можуть завершити освітній процес,

– кажуть у відомстві.

І додають: червень – це не обов'язковий навчальний місяць, а можливість для шкіл організовувати освітній процес у гнучкому форматі.

Наприклад:

стандартне навчання або додаткові консультації;

освітні екскурсії;

літні пришкільні табори;

проєктну роботу;

індивідуальні заняття тощо.

Такі формати насамперед мають на меті підтримати дітей у подоланні освітніх втрат, спричинених війною. Але педагогічна рада кожної школи ухвалює рішення самостійно – з урахуванням місцевого контексту та потреб учнів й учениць.

Тож у МОН наголошують: немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули.