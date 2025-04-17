Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Соответствующие изменения в постановление о прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения внес Кабинет Министров Украины.

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В учебных заведениях будут проходить проверки

Основанием для проведения внеплановой проверки учебного заведения является обращение физического лица.

Также основанием для проведения внеплановой проверки учебного заведения может быть обращение образовательного омбудсмена.

Как плановые, так и внеплановые проверки учебных заведений должны осуществлять Государственная служба качества образования и ее территориальные органы.

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