Их отдых от учебы продлится четыре дня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Ровенского городского советаи.

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Школьники в Ровно будут иметь Пасхальные каникулы

Так, Совет директоров учреждений общего среднего образования города инициировал изучение мнения родителей по организации образовательного процесса 18 и 21 апреля.

По результатам опроса в гимназиях и лицеях накануне Пасхи будут дополнительные пасхальные каникулы.

Они продлятся с 18 по 21 апреля,

– сообщили в городском совете.

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