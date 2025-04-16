Их отдых от учебы продлится четыре дня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Ровенского городского советаи.
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Школьники в Ровно будут иметь Пасхальные каникулы
Так, Совет директоров учреждений общего среднего образования города инициировал изучение мнения родителей по организации образовательного процесса 18 и 21 апреля.
По результатам опроса в гимназиях и лицеях накануне Пасхи будут дополнительные пасхальные каникулы.
Они продлятся с 18 по 21 апреля,
– сообщили в городском совете.
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Когда будут летние каникулы 2025
- Учебный год 2024 – 2025 официально завершится 30 июня.
- Однако школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, в частности летних.
- То есть они могут отправить учеников на летние каникулы уже в июне, если выполнили учебную программу.
- Информация о том, что летние каникулы в школах Украины в этом году начнутся 1 июля, является неправдивой.
- Многие школы планирует завершить учебный процесс 30 мая.