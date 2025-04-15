Такие даты определили в правительстве нашего государства. Пока будут учиться ученики и когда ученики уйдут на летние каникулы, расскажет 24 Канал.

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Сократят ли продолжительность летних каникул в 2025 году

Родителей и учеников встревожила информация, которую распространили в сети и в отдельных медиа, о том, что в этом году летние каникулы в школах Украины продлятся всего два месяца, а учиться ученикам придется до 30 июня. Однако в Центре противодействия дезинформации назвали такое сообщение ложным.

В Центре объяснили, что не существует законодательного акта, который ограничивает продолжительность каникул. Ведь Закон Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года говорит, что каждая школа самостоятельно определяет продолжительность каникул. Однако они не должны длиться менее 30 календарных дней.

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Когда завершится этот учебный год

В соответствии с постановлением правительства "О начале учебного года во время военного положения в Украине", принятого в прошлом году в июле, действующий учебный год продлится официально до 30 июня 2025 года. Однако, как отмечает Министерство образования и науки Украины, каждая школа может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством.



То есть отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне, учитывая интеллектуальное развитие учащихся, а также на образовательные потери, связанные со сложной энергетической и безопасностной ситуацией в течение учебного года. В МОН при этом отмечали: это не означает, что все во всех школах ученики будут учиться до 30 июня. Учебные заведения имеют право в июне продолжать учебный год в случае необходимости.

Поэтому школа может закончить учебный год не обязательно 30 июня, а условно 30 мая, если ученики выполнили учебную программу. После уже начинать каникулы.

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Когда начнутся летние каникулы в школах Украины

В определенных регионах и городах нашего государства уже начинают определять даты завершения этого учебного года и проведения последнего звонка в школах.

К примеру, в Ровно этот учебный год завершится 30 мая 2025 года. В этот день в гимназиях и лицеях должен прозвучать последний звонок.

На Одесской области обучение в школах планируют завершить также 30 мая. И это единственная дата для школ всей области. Как и в прошлом году.

У Запорожье по состоянию на 30 мая в школах необходимые 175 учебных дней уже отработают, поэтому после могут планировать каникулы. А в июне организовывать учебные консультации, методическую работу и тому подобное.

В Ивано-Франковске в большинстве лицеев и гимназий учебный год завершится 30 мая 2025 года. Летние каникулы начнутся в июне, сообщила Суспильному директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко.

Обычно ученики в Украине возвращаются на обучение в рамках нового учебного года в начале сентября.