Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Ровенский городской совет. В 2024 – 2025 учебном году учреждения общего среднего образования заканчивают 5193 учеников.

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Когда будет последний звонок в школах Ровно 2025

В этом году выпускников 9 классов будет 3372, а выпускников 11 классов – 1821.

Среди выпускников 9 классов на получение свидетельства о получении базового общего среднего образования с отличием претендует 205 учеников.

Среди выпускников 11 классов на получение свидетельства о получении полного общего среднего образования с отличием претендует 135 учеников.

Лицеям и гимназиям рекомендовали организовать вручение документов о получении образования выпускникам 9 классов 16 июня, выпускникам 11 классов – 21 июня 2025 года.

Городской праздник "Выпускник – 2025" запланировали на 21 июня 2025 года.

В совете напоминают, что в этом году ученики 4, 9 и 11 классов не будут сдавать ГИА. Выпускники 11 классов будут сдавать национальный мультипредметный тест. Основная сессия продлится с 14 мая по 25 июня; дополнительная сессия – с 14 июля по 25 июля.

Мы также информировали, что в большинстве школ Украины уже стартовал прием учеников в первые классы.