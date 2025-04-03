Для начала соответствующую программу расширят на прифронтовые и приграничные регионы Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины 3 апреля, отмечает 24 Канал.

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Что президент говорит о питании учеников и укрытиях в школах

Президент подчеркнул: безопасность детей важна.

Укрытия в школах мы будем продолжать строить в большом количестве. Относительно бесплатного питания – будет продолжена эта программа,

– отметил он.

Уточним что более 1,6 миллиона учеников уже питаются в школах Украины бесплатно – за счет государственной субвенции или местных бюджетов. Однако говорится об учениках начальной школы.

Президент при этом заявил, что чиновники сделают все возможное, чтобы распространить возможность питаться бесплатно в школе на всех учеников. С сентября такую возможность получат ученики 5 – 11 классов тех школ, расположенных в приграничных с Россией и прифронтовых областях.

Поставлена задача – найти средства для всех детей, чтобы они получили бесплатное питание,

– подчеркнул Зеленский.

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Что говорит глава государства о "школьниках" и укрытиях в детсадах

Глава государства также пообещал, что власть увеличит закупку и количество предоставленных школьных автобусов общинам.

Высказался президент и об обустройстве укрытий для детсадов. Он считает, что в отдельных регионах общины сами могут обустраивать укрытия для садов, без помощи государства. В частности, с помощью представителей бизнеса.

Отдельные общины, которые не так близко расположены к фронту, также хотят бомбоубежища для садиков. Но это же коммунальная собственность – могли бы общины там, где прилетает гораздо меньше или не прилетает, могли бы сами и финансировать. Потому что бизнес там есть. Бизнес релоцировался сами в такие регионы,

– заявил Зеленский.

Также президент отметил, что понимает стремление представителей прифронтовых регионов по строительству укрытий для садов и услышал эту просьбу.