Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве говорят, что во время нынешних вызовов естественное образование требует переосмысления.

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Содержание естественной образовательной отрасли обновят

Естественное образование должно помочь ученикам развить научное мышление, стать сознательными защитниками окружающей среды и, безусловно, влиять на формирование экологической ответственности украинцев и украинок.

8 апреля 2025 года Министерство образования и науки совместно с Малой академией наук Украины приглашает к открытой дискуссии о будущем естественного образования в Украине.

Приглашают присоединиться к диалогу:

учителей и учительниц биологии, химии, физики и интегрированных естественных курсов;

представителей и представительниц научных учреждений и лабораторий;

экологов и экологинь;

представителей и представительниц экологических организаций;

всех заинтересованных в развитии естественного образования.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест для очного участия ограничено, но все зарегистрированные участники смогут присоединиться к обсуждению онлайн.

Концепцию естественной образовательной области, которая является одной из пилотных отраслей на следующий учебный год, вместе с концепциями других образовательных отраслей представят общественности весной 2025 года. Практическое внедрение изменений начнется осенью для учеников и учениц 5 классов в художественной, естественной и технологической отраслях. В рамках реформы также предусмотрели модернизацию лабораторий в школах.