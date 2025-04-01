Такие данные содержит Порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, приема документов в 1 классы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Стартовал прием учеников в 1 класс
Чтобы подать документы ребенка, родители или опекуны могут обратиться в выбранную школу лично или дистанционно, отправив документы по электронной или обычной почте.
Для зачисления законные представители ребенка должны подать заявление, паспорт одного из взрослых с регистрацией и оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка. В случае отсутствия свидетельства его можно заменить справкой об обращении за защитой в Украине.
Также для зачисления на очное или смешанное обучение нужна справка от педиатра или семейного врача № 086/о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)".
Еще могут понадобиться такие дополнительные документы:
- документы о льготах;
- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;
- справка о прививках;
- фотография 3,5х4,5 сантиметра для личного дела ребенка и тому подобное.
Для ребенка с особыми образовательными потребностями необходимо предоставить заключение о комплексной психолого-педагогическую оценку развития ребенка.
Право первоочередного зачисления в первые классы школы имеют дети, проживающих на территории обслуживания этого учебного заведения, братья или сестры, которых уже учатся в этой школе и дети работников школы.
В то же время дети со статусом ВПЛ такого приоритета не имеют. Их родители должны подать документы в ближайшую к месту жительства школу.
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