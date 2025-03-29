Они убеждены, что 6-часовой формат является оптимальным. И отмечают: эффективность обучения зависит не от количества уроков, а от их качества. Об этом свидетельствуют результаты опроса от МОН и U-Report Ukraine, отмечает 24 Канал.

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Сколько уроков должно быть в школе

5 уроков или меньше:

30% родителей считают, что 5 уроков – это максимально допустимая нагрузка для школьников.

Чаще всего такое количество рекомендуют для младших школьников (1 – 4 классы), некоторые – для средней школы.

В то же время для начальных классов родители часто предлагали еще меньше уроков – 4 в день, чтобы дети избегали перегрузки.

6 уроков в день:

46% опрошенных поддержали идею 6-часового учебного дня.

Именно такое количество родители чаще всего называют "золотой серединой", особенно для учеников средней и старшей школы.

По мнению родителей, такой формат позволяет не только изучать основные предметы, но и иметь достаточно времени для отдыха.

7 уроков:

14% родителей допускают такое расписание, но только для 10 – 11-х классов.

Родители отмечали: если учебный день содержит 7 уроков, часть из них должна быть профильная или факультативная (ученик выбирает сам).

8 уроков и более уроков:

Только 2% респондентов указали, что 8 уроков можно изучать в старшей профильной школе. Но при условии, если часть из этих уроков является факультативной.

Более 8 уроков не предложил ни один из родителей.

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Родители отмечают качество предметов

Родители при этом отмечали, что важно не только количество уроков, но и:

их качество;

наличие полноценных перерывов;

гибкий подход к разному возрасту учащихся;

возможность глубже погружаться в тему, а не "перепрыгивать" с предмета на предмет.

Некоторые даже предлагал увеличить продолжительность одного урока (например, до 45 – 50 минут), но уменьшить общее количество предметов в день – особенно в старшей школе.

В МОН также предоставили советы учителям по выбору учебников.