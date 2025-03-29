Вони переконані, що 6-годинний формат є оптимальним. І наголошують: ефективність навчання залежить не від кількості уроків, а від їхньої якості. Про це свідчать результати опитування від МОН і U-Report Ukraine, зазначає 24 Канал.
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Скільки уроків має бути у школі
- 5 уроків або менше:
30% батьків вважають, що 5 уроків – це максимально допустиме навантаження для школярів.
Найчастіше таку кількість рекомендують для молодших школярів (1 – 4 класи), деякі – для середньої школи.
Водночас для початкових класів батьки часто пропонували ще менше уроків – 4 на день, аби діти уникали перенавантаження.
- 6 уроків на день:
46% опитаних підтримали ідею 6-годинного навчального дня.
Саме таку кількість батьки найчастіше називають "золотою серединою", особливо для учнів середньої та старшої школи.
На думку батьків, такий формат дає змогу не лише вивчати основні предмети, а й мати достатньо часу для відпочинку.
- 7 уроків:
14% батьків допускають такий розклад, але лише для 10 – 11-х класів.
Батьки наголошували: якщо навчальний день містить 7 уроків, частина з них має бути профільна або факультативна (учень обирає сам).
- 8 уроків і більше уроків:
Лише 2% респондентів вказали, що 8 уроків можна вивчати у старшій профільній школі. Але за умови, якщо частина з цих уроків є факультативною.
- Понад 8 уроків не запропонував жоден із батьків.
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Батьки наголошують на якості предметів
Батьки при цьому наголошували, що важлива не лише кількість уроків, а й:
- їхня якість;
- наявність повноцінних перерв;
- гнучкий підхід до різного віку учнів;
- можливість глибше занурюватися в тему, а не "перестрибувати" з предмета на предмет.
Дехто навіть пропонував збільшити тривалість одного уроку (наприклад, до 45 – 50 хвилин), але зменшити загальну кількість предметів на день – особливо у старшій школі.
У МОН також надали поради вчителям щодо вибору підручників.