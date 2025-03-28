Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві сподіваються, що це зробить вибір максимально прозорим та ефективним.

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Загальні положення про підручники

Держава безкоштовно надає підручники всім учням, незалежно від форми навчання, а також учителям.

Підручники з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу) видають один раз на п'ять навчальних років. Тож і використовувати їх можна впродовж п'яти навчальних років.

Кількість примірників кожного підручника має відповідати реальній потребі закладу освіти. Її визначають як кількість учнів у попередньому класі у 2024/2025 навчальному році. Тобто кількість підручників для 8 класів відповідатиме кількості семикласників. Заклад освіти вибирає лише ті підручники, які використовуватиме у 2025/2026 навчальному році.

Організація конкурсного відбору підручників

Підручники, які друкують за кошти державного бюджету, обирають за результатами конкурсних відборів, організованих МОН.

Конкурсні відбори підручників у 2024 – 2025 навчальному році проводить Український інститут розвитку освіти.

Для поліпшення змісту підручників охочі можуть надати пропозиції та зауваження на вебплатформі "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО), де розмістили лектронні версії підручників для 3 та 8 класів. Щоб узяти участь в обговоренні підручника, потрібно зареєструватися на платформі ВШО.

Процес вибору підручників вчителями

Підручники з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу) вибирають безпосередньо вчителі / вчительки школи, які викладають цей предмет (інтегрований курс). Перед цим вони ознайомлюються з електронними версіями підручників, поданих на конкурс.

Електронні версії та відеопрезентації підручників розміщені на сайті УІРО.

Вибір підручників схвалюють на засіданні педагогічної ради закладу освіти. Педагогічний колектив має право змінити авторів і вибрати підручник будь-якого авторського колективу незалежно від вибору попередніх років.

Кожен підручник має відповідати одній із затверджених МОН модельних навчальних програм. Автори підручника можуть не бути авторами модельної навчальної програми. Різні авторські колективи можуть створити підручники до однієї модельної навчальної програми.

Вчителі можуть обирати будь-який підручник з поданих на конкурсний відбір. Усі підручники, що беруть участь у конкурсному відборі, пройшли експертизу на відповідність зазначеній модельній навчальній програмі та отримали гриф "Рекомендовано МОН України".

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Етапи та терміни вибору підручників

Етапи вибору підручників 8 клас 3 клас І. Учителі ознайомлюються з підручниками, поданими на конкурс.

ІІ. Учителі роблять вибір підручників, який схвалюється на засіданні педагогічної ради. з 13 березня до 26 березня 2025 року з 24 березня до 07 квітня 2025 року ІІІ. Відповідальний від закладу освіти заповнює електронну форму вибору підручників і передає до органу управління освітою. з 27 березня

до 2 квітня з 7 квітня

до 12 квітня

Оформлення вибору підручників

Якщо заклад освіти припустився помилки під час оформлення результатів вибору, лист про скасування форми надсилати не потрібно. Треба внести зміни у програмі та повторно відправити форму вибору підручників.

Крім вибору основного підручника з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу), учителі складають список із 5 альтернативних підручників.

Якщо в закладі освіти більш ніж один клас на паралелі, можна вибирати різні підручники для кожного класу. Але краще вибрати один підручник.

Заклад освіти має право вільно вибирати модельні навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів). Вибір (зміну) навчальної програми вчителі мають схвалити рішенням педагогічної ради.

Для класів шкіл, у яких навчання відбувається мовою національної меншини, вибирають підручники (крім мови відповідних корінних народів та національних меншин, української мови для класів з навчанням мовою національної меншини) з представлених для вибору українською мовою.

Спеціальні заклади освіти для дітей з особливими освітніми потребами (крім дітей з інтелектуальними порушеннями) вибирають підручники тільки з тих предметів, які вказані в Типовій освітній програмі для таких закладів (залежно від типу особливих потреб дітей).

Будь-який вплив на вибір підручників учителями заборонений.