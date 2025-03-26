Про це інформує 24 Канал з посиланням на організаторів премії. Головний переможець отримає 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

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Розпочався прийом заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія, спрямована на визнання вчителів України, які роблять вагомий внесок у розвиток освіти та суспільства. Заснована у 2017 році громадською спілкою "Освіторія", премія не лише відзначає професійні досягнення викладачів, але й підкреслює їхню суспільну цінність.

Найкраще старання вчителів помітні їхнім учням, тому саме їм пропонують розказати про своїх видатних наставників, номінуючи їх на Global Teacher Prize Ukraine на сайті премії. Адже якщо школа – це їхня перша соціальна мережа, то вчителі – перші інфлюенсери. Номінувати можуть також батьки та колеги – торік Премія зібрала майже таких 2 тисячі номінацій.

Окрім головного переможця, цьогоріч відзначать педагогів у кількох додаткових номінаціях, як-от: "Вчитель Математики" та "Вчитель STEM". Переможці цих номінацій отримають грошову винагороду та можливість реалізувати власний освітній проєкт.

Також усі охочі зможуть віддати голос за фаворита у номінації "Вибір українців" на платформі Дія.Освіта. KSE Foundation додатково відзначить трьох вчителів грошовою премією у межах грантової програми Talents for Ukraine.

Традиційно буде зроблений "Вибір серцем" – це спеціальна відзнака для вчителів, що навчають дітей у лікарнях.

Подати анкету на сайті globalteacherprize.org.ua може сам учитель до 1 липня. Його можуть також номінувати учні, батьки та колеги – обмежень немає.

Переможця визначать у кілька етапів і оголосять під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя – 4 жовтня.

Щоб взяти участь, достатньо заповнити анкету на сайті премії.