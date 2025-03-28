На сторінці освітнього омбудсмена навели дані аналітичного звіту, який презентував уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець щодо цих проблем. Про це зазначає 24 Канал

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З якими проблемами стикаютьcя українські школярі за кордоном

67% опитаних батьків та опікунів розповідали про проблеми щодо здобуття дітьми середньої освіти за кордоном. Найчастіше це такі проблеми:

мовний бар'єр – 40%;

складнощі поєднання відвідування місцевої школи та української – 29%,

потреба додаткових занять/репетитора – 25%;

фінансові труднощі для оплати додаткових активностей, екскурсій тощо – 17%;

труднощі щодо пошуку школи, де дитина могла б навчатися – 13%;

проблема цькування за національною ознакою – 13%;

складність місцевої освітньої системи – 9%;

фінансові труднощі щодо оплати навчання – 6%;

велике навантаження у школі країни перебування – 3%;

Так, проблема мовного бар'єру є найпоширенішою серед опитаних під час дослідження людей. З тнею рідше стикаються у англомовних країнах. Найпоширеніша вона у Іспанії (58%) та Німеччині (51%).