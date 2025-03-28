На странице образовательного омбудсмена привели данные аналитического отчета, который представил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец по этим проблемам. Об этом отмечает 24 Канал
Смотрите также Как выбрать учебники для 3 и 8 классов: советы для учителей от МОН
С какими проблемами сталкиваются украинские школьники за рубежом
67% опрошенных родителей и опекунов рассказывали о проблемах относительно получения детьми среднего образования за рубежом. Чаще всего это такие проблемы:
- языковой барьер – 40%;
- сложности совмещения посещения местной школы и украинской – 29%,
- потребность дополнительных занятий/репетитора – 25%;
- финансовые трудности для оплаты дополнительных активностей, экскурсий и т.д. – 17%;
- трудности по поиску школы, где ребенок мог бы учиться – 13%;
- проблема травли по национальному признаку – 13%;
- сложность местной образовательной системы – 9%;
- финансовые трудности по оплате обучения – 6%;
- большая нагрузка в школе страны пребывания – 3%;
Так, проблема языкового барьера является самой распространенной среди опрошенных в ходе исследования людей. С ней реже сталкиваются в англоязычных странах. Самая распространенная она в Испании (58%) и Германии (51%).
- Ранее мы рассказывали, что школьники в Польше могут учить украинский языку.