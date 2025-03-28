На странице образовательного омбудсмена привели данные аналитического отчета, который представил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец по этим проблемам. Об этом отмечает 24 Канал

Смотрите также Как выбрать учебники для 3 и 8 классов: советы для учителей от МОН

С какими проблемами сталкиваются украинские школьники за рубежом

67% опрошенных родителей и опекунов рассказывали о проблемах относительно получения детьми среднего образования за рубежом. Чаще всего это такие проблемы:

языковой барьер – 40%;

сложности совмещения посещения местной школы и украинской – 29%,

потребность дополнительных занятий/репетитора – 25%;

финансовые трудности для оплаты дополнительных активностей, экскурсий и т.д. – 17%;

трудности по поиску школы, где ребенок мог бы учиться – 13%;

проблема травли по национальному признаку – 13%;

сложность местной образовательной системы – 9%;

финансовые трудности по оплате обучения – 6%;

большая нагрузка в школе страны пребывания – 3%;

Так, проблема языкового барьера является самой распространенной среди опрошенных в ходе исследования людей. С ней реже сталкиваются в англоязычных странах. Самая распространенная она в Испании (58%) и Германии (51%).