Такое правило позволяет украинским детям, которые должны получать образование в местных школах, изучать язык и культуру страны своего происхождения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Украинские дети в Польше могут изучать украинский язык

Дипломатические и консульские учреждения или культурно-образовательные организации Украины могут организовать обучение в школах по согласованию таких мероприятий с директором и соответствующими органами. Школы обеспечивают помещения и образовательные материалы бесплатно.

В соответствии с законодательством Польши, школьники обязательно изучают иностранные языки:

с 1 класса – один иностранный язык;

с 7 класса – добавляется второй иностранный язык.

Обратите внимание! Ученик сам решает, сдавать ли экзамен за восьмой класс на польском языке. Это означает, что украинский язык может быть выбран как второй иностранный с 7 класса.

Экзамен за 8 класс в 2024/2025 учебном году ученики-граждане Украины будут сдавать экзамены по математике и современному иностранному языку.

Исключение: ученики, которые в 2024/2025 учебном году завершают обучение в украинской школе (дистанционно) и планируют сдавать украинский выпускной экзамен в 2025 году, могут быть освобождены от польского экзамена за восьмой класс.

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Как воспользоваться этой возможностью

Чтобы украинский язык стал частью учебного процесса в польской школе, украинцы должны самостоятельно инициировать его внедрение. Для этого необходимо обратиться в школу с просьбой ввести украинский язык как второй иностранный. Важно согласовать этот процесс с директором школы и соответствующими органами образования.

Механизм организации:

Обращение в школу – родители или представители учеников подают запрос к руководству учебного заведения.

Согласование с администрацией – возможность преподавания украинского языка зависит от наличия квалифицированных преподавателей и необходимых ресурсов.

Ранее мы сообщали, что изучение украинского языка как иностранного могут ввести в зарубежных школах.