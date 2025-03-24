Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков заметил, что здесь вопрос в том, кто и как будет контролировать выполнение этих обязательств. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Литера ЛТД".
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Запретят ли ученикам говорить на русском на перемене
Учитель украинского языка и литературы говорит: в одних школах могут контролировать выполнение вышеупомянутых языковых обязательств в случае их принятия, а в других – нет.
Если администрация школы будет отвечать за соблюдение соответствующих правил, это будет для нее очень трудно, считает Пройдаков.
В администрации школы куча своих вопросов, а еще директор будет ходить мониторить, что на переменах там происходит. И я могу предположить что директор увидит – ребенок на перемене говорит на русском. Директор скажет: "Леша, сколько можно? Говори на украинском". Леша скажет: "Хорошо". И все, директор уйдет, она же не будет писать дело или жалобу официальную,
– отметил учитель.
И добавил, что это будут скорее внутренние договоренности на территории школы.
Пройдаков при этом заметил, что вокруг себя – в пределах школы, на переменах, в транспорте – слышит все больше русского языка, если сравнивать с 2022 годом. И это может быть опасно.
Учитель при этом признался, что сам просит в неагрессивной форме переходить на украинский, если слышит в устах детей русский язык.
- Артур Пройдаков также рассказал, какие произведения следовало бы изъять из школьной программы.