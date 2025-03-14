Авторы документа – первый вице-спикер Рады Александр Корниенко и нардеп от "Голоса" Наталья Пипа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

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Что предусматривает законопроект

В случае согласования на официальном уровне этой инициативы все учебные заведения должны будут обеспечить коммуникацию только на государственном языке. При этом не только во время образовательного процесса, но и во время личностного общения между учениками и учителями на территории школы.

Заметим, что о наказании или принуждении учеников по общению только на украинском языке за пределами уроков на территории учебного заведения речь не идет.

В то же время законопроект содержит исключения. Их предусмотрели для учебных заведений, где есть классы с обучением на языках национальных меньшинств, что являются официальными языками ЕС. Там позволяют использование соответствующего языка наряду с украинским.