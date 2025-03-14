Автори документа – перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко та нардепка від "Голосу" Наталія Піпа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

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Що передбачає законопроєкт

У разі погодження на офіційному рівні цієї ініціативи усі заклади освіти повинні будуть забезпечити комунікацію лише державною мовою. При цьому не лише під час освітнього процесу, а й під час особистісного спілкування між учнями та вчителями на території школи.

Зауважимо, що про покарання чи примус учнів щодо спілкування лише українською мовою поза межами уроків на території закладу освіти не йдеться.

Водночас законопроєкт містить винятки. Їх передбачили для закладів освіти, де є класи з навчанням мовами національних меншин, що є офіційними мовами ЄС. Там дозволяють використання відповідної мови поряд з українською.