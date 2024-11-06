И не надо бояться об этом говорить. Об этом заявил один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу.

Смотрите также "Вот это будет хуже всего": стоит ли сравнивать, на каком языке общаются военные и гражданские

Какой язык должен господствовать в школе

Педагог рассказал, какие языковые ситуации наблюдает в школе.

Я бы очень хотел, чтобы особенно дети общались на украинском. Потому что есть ситуации, когда родители забирают детей из школы, на рецепции говорят: "Дякую вам, до побачення", а потом к ребенку: "Как день прошел? Все хорошо?",

– уточнил он.

При этом отметил: если представители российской власти хотят, чтобы мы отменили закон об украинском языке, если хотим перемирия, – это что-то значит.

Это надо объяснять родителям. Так, часть это триггернет. Они скажут: "Боже, что тут, в школе, политика опять?". Мне, кстати, упрекают, что я тут политикой занимаюсь. А я говорю: "Какая это политика? Это вопрос украинского языка. Я учитель украинского языка. Я должен защищать и популяризировать язык!",

– подчеркнул Пройдаков.

Педагог заметил и то, что не надо ждать действий Минкульта, а на местном уровне проводить инициативы.

Надо всегда с родителями говорить на украинском языке, не переходить на русский. Не угождать им, переходя на русский. Во-вторых, создавать предложение. Школа также может влиять на своих родителей, на сообщество,

– считает учитель.

Он предлагает попробовать создать собственный украиноязычный центр. Например, на базе школы – разговорный клуб.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.