Об этом педагог сказал в эфире подкаста "Литера", информирует 24 Канал. Он также вспомнил о стереотипе, будто украинская литература о "слезах, боли и отчаянии".

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Какие произведения стоит изъять из школьной программы

Пройдаков говорит, что можно было бы убрать из программы произведение "Федько-халамидник" Владимира Винниченко, ведь эта история – травматическая. Также не очень интересными будут им и "Охотничьи улыбки" Остапа Вишни.

Вспомнил учитель и о произведении Панаса Мирного, который изучают в десятом классе.

"Хіба ревуть воли як ясла повні" – очень хороший, очень добрый, но и без него дети могут обойтись в старшей школе. Можно это произведение заменить каким-то другим произведением Панаса Мирного.

– говорит педагог.

И добавил, что это произведение – тяжелая история: о травле в детстве.

Я бы такие произведения с травматическим опытом, когда Чипка убивает семью казака Хоменко и потом его мама сдает его там тогдашним органам, убрал бы,

– уточнил педагог.

Пройдаков считает, что в программе должны быть разные истории, не только травматические. Нужен баланс, чтобы не утверждать в дальнейшем стереотип, что украинская литература – это "слезы боль и отчаяние".

Также учитель говорит, что можно было бы заменить произведение "Моисей" Ивана Франко, который трудно дается детям, на другое его произведение. К примеру, на "Украденное счастье", хотя сюжет этого произведения тоже не простой.

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Пройдаков рассказал, что на уроках познакомил учеников с творчеством современных стендап-комиков, чтобы сравнить современный юмор с тем, что был в прошлом. Также он анализировал реакцию учеников на сборник "Охотничьи улыбки" Остапа Вишни. Пройдаков говорит, что они не смешные для современных детей, ведь юмор изменился. По его мнению, можно осмотреть эти произведения, мол, такое было, но не подавать, что это самое смешное, что вы увидите.